اليوم.. الحكم على منسق حركة 6 أبريل فى "تأسيس جماعة إرهابية"

تصدر محكمة جنح المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الاثنين، حكمها على منسق حركة شباب 6 أبريل، عمرو على، فى القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إدارى المرج، المحبوس على ذمتها احتياطيا منذ 23 سبتمبر الماضى.

ووجهت النيابة للمتهم 6 اتهامات، بالتظاهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وارتكاب جرائم الانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على منسق حركة شباب 6 أبريل عمر على، بتاريخ 23 سبتمبر الماضى عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية القضية، وقدمته لجهات التحقيقات التى قررت حبسه احتياطا وجددت له أمر الحبس 3 مرات متتالية.

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