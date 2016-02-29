"التعليم" تطرح سلسلة دليل تقويم الطالب لـ"الثانوية العامة" منتصف مارس

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، يعمل الآن على طباعة وإعداد دليل التقويم لطلاب الثانوية العامة تمهيدا لطرحة للطلاب وإتاحته للاستعانة به للمراجعة قبل بدء الامتحانات.

وأضاف المصدر، لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم طرحه فى موعد أقصاه منتصف مارس المقبل، فى جميع المواد الدراسية، وتشمل اللغة العربية واللغة الاجنبية والرياضيات البحتة والتطبيقية، إضافة إلى الفيزياء والكيمياء والأحياء.

وأوضح أنه سيتم نشر نماذج امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، على الموقع الرسمى للوزارة، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة ونماذج الأسئلة ستكون كما هى فى السنوات السابقة، نافيا أن يتم الاستعانة بنموذج احتياطى بجانب ورقة الأسئلة الأساسية، مشيرا إلى أن إقرار ذلك يستوجب ميزانية ومبالغ مالية كبيرة إضافية.

- وزارة التعليم: توفير دليل التقويم فى الرياضيات والعربى لطلاب الثانوية

- "التعليم" تنفى علاقتها بكتاب لغة إنجليزية يقص تاريخ الجماعة



>- "التعليم" تتبرأ من كتاب يسىء للجيش والقضاء ويمتدح "الإخوان"