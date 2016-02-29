حبس عاطل متهم باقتحام شقة والاستيلاء على 310 آلاف جنيه بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه و3 آخرين باقتحام شقة وتهديد مالكها والاستيلاء على مبلغ 310 آلاف جنيه، واعترف المتهم أنه ارتكب الواقعة بالاشتراك مع 3 عاطلين آخرين بتحريض من اثنين من أقارب المجنى عليه.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا من الأهالى بضبط لص عقب اقتحامه وآخرين شقة طالب بدائرة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المتهم المضبوط "عاطل" ضبط بحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف أمام المقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم الجيزة أنه و3 عاطلين آخرين اقتحموا شقة الطالب، واستولوا على مبلغ 310 آلاف جنيه بتحريض من اثنين من أقارب الطالب، وأضاف أن النقود المستولى عليها بحوزة المتهمين الهاربين، وبسؤال الطالب المجنى عليه أكد أن والده احتفظ بالنقود بحوزته استعدادا لشراء قطعة أرض، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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