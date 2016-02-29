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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد

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اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد اليوم.. سماع مرافعة الدفاع بمحاكمة المتهمين باقتحام سجن بورسعيد
تستمع اليوم الاثنين محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، للشاهد بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، لمرافعة الدفاع.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.


>تأجيل محاكمة 51 متهما بـ"اقتحام سجن بورسعيد" لجلسة غد لسماع مرافعة الدفاع

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