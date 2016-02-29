مصرع عامل وإصابة 4 فى حادث تصادم بين سيارتين بـ"جرجا" فى سوهاج

شهد الطريق الزراعى السريع أمام مدخل قرية "خارفة" دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى، مما نتج عنه مصرع عامل وإصابة 4 بإصابات متفرقة بالجسم .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوفوع حادث تصادم بين سيارتين وانقلاب إحدهما، ووجود متوفى ومصابين .

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،والعميد محمد على ،رئيس فرع بحث الجنوب ،والعقيد صلاح أبو القاسم، وكيل الفرع والرائد محمد طه ،رئيس مباحث المركز أنه أثناء قيادة محمد مختار خلاف حسين " 32 سنة صاحب مكتب مواد غذائية ويقيم بناحية ‏خارفة دائرة المركز السيارة رقم 40018 ملاكى سوهاج على الطريق أختلت عجلة القيادة بيده وأصطدم بالسيارة رقم 37556 ‏ملاكى سوهاج قيادة "خالد ج ث"- ويقيم بذات الناحية، "هرب عقب وقوع الحادث"، قادمة فى الاتجاه المقابل، مما أدى إلى انقلاب السيارة الأولى على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة ناصر خلف ناصر " 14 سنة عامل ويقيم بذات الناحية تصادف تواجده على الطريق أثناء ‏الحادث ‏، وإصابة‏ قائد السيارة الأولى " بكدمات بالصدر " ‏، وحمادة حساب محمد " 17 سنة عامل " باشتباه كسر بعظام اليد اليمنى "، وأيمن عطية معوض 21 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم " ،عماد رمضان عبد الحميد" 27 سنة عامل بكدمة بالصدر، ويقيمون بذات الناحية تصادف تواجدهم على الطريق أثناء ‏الحادث ،حدثت بعض التلفيات بالسيارتين ،بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة ‏البحث الجنائى ذلك.

بسؤال المصابين وعم المتوفى خلف الله ناصر أحمد إسماعيل " 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أيدوا ما جاء بالفحص ‏ونفوا الشبهة الجنائية ،تم التحفظ على السيارتين بديوان المركز،تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ،كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط قائد السيارة الثانية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2192 جنح المركز لسنة 2016 .

إصابة طالب وعامل فى حادث تصادم على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج