احتراق مزرعة دواجن ونفوق 8 آلاف "كتكوت" ببنى سويف

التهمت النيران منذ قليل مزرعة دواجن بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف مما أدى إلى نفوق 8 آلاف كتكوت كانت بداخلها ،قبل وصول قوات الحماية المدنية التى سيطرت على الحريق

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بتلقيها بلاغًا بنشوب حريق فى مزرعة دواجن بمدينة ببا، جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران التى أتت على جدران وأسقف المزرعة وتسببت فى نفوق 8 آلاف كتكوت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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