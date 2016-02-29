بريطانيا تنشر قوات خاصة فى ليبيا لتشكيل جيش للقضاء على "داعش"

>ذكرت صحيفة اكسبريس البريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت قوات خاصة إلى ليبيا فى محاولة مثيرة لتشكيل جيش جديد للقضاء على مقاتلى تنظيم داعش فى المنطقة.

وقالت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى أمس الأحد أن هذا الانتشار العسكرى غير الظاهر يأتى فى الوقت الذى تواجه فيه داعش قوة عمل عالمية من أجل القضاء عليها.

وأوردت الصحيفة أن تلك القوات ستنضم إلى نظيرتها من الولايات المتحدة فى مصراتة ما يقرب من 180 كم من العاصمة الليبية طرابلس حيث سيقدمون "تدريبا تكتيكيا" للقوات البرية فى المنطقة.

وأكد مسئولون غربيون أن القوات البريطانية تنفذ مهمة فى ليبيا، وقال مصدر محلى إنهم يمارسون دورهم من وراء الكواليس.