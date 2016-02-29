إصابة 5 من أسرة واحدة باختناق بعد تسرب غاز من سخان بمسكنهم فى المنصورة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بعد تسرب غاز من سخان داخل مسكنهم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من النقيب عبد الكريم عوض مدير إدارة تامين مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة ، مصابين بحالة اختناق شديد وفى حالة خطرة ولا يمكن استجوابهم.

وبسؤال الأهالى المرافقين للمصابين، أكدوا أنهم شعروا بخروج رائحة غاز شديدة من داخل شقتهم الكائنة بجوار مدرسة جزيرة الورد بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة، وعلى الفور تم اقتحام الشقة، وفوجئوا بخروج غاز من سخان بالشقة، وعثروا على المصابين مغشيا عليهم ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وأشار مصدر طبى إلى أن المصابين تم وضعهم بالعناية المركزة نظرا لسوء حالتهم.

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