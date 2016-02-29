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سما المصرى: أتمنى الظهور على قنوات الإخوان لأفاجئهم بـ"رد فعلى"

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سما المصرى: أتمنى الظهور على قنوات الإخوان لأفاجئهم بـ"رد فعلى" سما المصرى: أتمنى الظهور على قنوات الإخوان لأفاجئهم بـ"رد فعلى"
قالت الفنانة سما المصرى، إنها تتمنى أن يتواصل معها الإخوان للظهور على قناة الشرق لكى تفاجئهم برد فعلها، مضيفة:""ويشوفوا أنا ممكن أعمل أيه معاهم"، مؤكدة أن الفنانين الذين يقبلون الذهاب إلى تركيا للظهور على قنوات الإخوان يفعلون ذلك من أجل "الفلوس".

وأوضحت سما المصرى، لـ"اليوم السابع":" لو حاولت جماعة الإخوان أن تُظهر فنانين وفنانين الشرق الأوسط على شاشاتها فأنا آخر فنانة ممكن يتواصلوا معى لأنى هاجمتهم كثيرا أثناء وجودهم فى الحكم"، مطالبة بإدراج جميع الفنانين الذين يظهرون على قنوات الإخوان على قوائم الترقب.

وأضافت:" أى فنان يظهر فى قنوات الإخوان يعتبر خان البلد وليست حرية كما يدعى لأن الخيار بين مصر وبين جماعة ارهابية.. وبذهابه لقنواتهم هو انضم لجماعة ارهابية"، مشيرا إلى أن هناك فنانين وفنانات لهم ميول إخوانية ومتعاطفين مع الجماعة.

وأشارت إلى أن الجماعة تتواصل مع الفنانين العائبين عن الأضواء، بالإضافة إلى حاجة من يقبل على هذه القنوات للأموال "اللى ممكن تخليهم يعملوا أكثر من كده"، على حد قولها.


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