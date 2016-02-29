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أستاذ باطنة:8 ملايين مصرى عندهم "سكر".. و50% لا يعرفون أنهم مصابون

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أستاذ باطنة:8 ملايين مصرى عندهم "سكر".. و50% لا يعرفون أنهم مصابون أستاذ باطنة:8 ملايين مصرى عندهم "سكر".. و50% لا يعرفون أنهم مصابون
أكد الدكتور محمد خطاب أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ونائب رئيس جمعية دول البحر المتوسط لدراسة مرض السكر، أن الفيدرالية الدولية للسكر صنفت فى المرتبة الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد مرضى السكر حيث إن 8 ملايين مصرى مصاب بالسكر أى أن من بين 8 أو 9 أشخاص يوجد مريض بالسكر.

وكشف الدكتور خطاب عن أن عدد مرضى السكر فى مصر لا يقل عن 15% من عدد السكان موضحًا أن 50% من المصابين بالسكر لا يعلمون أنهم مصابون بالمرض متوقعًا وصول مصر للمرتبة السابعة على مستوى العالم بحلول 2030 اذا استمر معدل الإصابة بمرض السكر بنفس الزيادة.


>الجمعية العربية للسكر تحذر من استعمال الأعشاب فى علاج المرض

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مصر 365

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