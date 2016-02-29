اتفاقية بين المملكة وليتوانيا لتشجيع التعاون بين البلدين

وقّع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، د. نزار بن عبيد مدني, أمس في ديوان وزارة الخارجية بالرياض, اتفاقيةً عامةً للتعاون بين المملكة وجمهورية ليتوانيا, مع معالي نائب وزير الخارجية الليتواني نيريس جيرمانس, وذلك انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من حرص واهتمام بتطوير علاقاتها الخارجية مع حكومات دول وشعوب العالم, ورغبةً منها في توثيق أواصر الصداقة القائمة مع تلك الدول, وتدعيمًا للروابط التاريخية والمصالح المشتركة .

وتتضمن بنود الاتفاقية, تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات كافة, إضافةً إلى أنها ستفتح الآفاق لإبرام اتفاقيات ثنائية متخصصة في المجالات التي تهم البلدين .

حضر توقيع الاتفاقية, معالي وكيل الوزارة للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف السعدون, ومدير عام إدارة العلاقات الاقتصادية والثقافية الثنائية السفير عبدالعزيز محمد العيفان .