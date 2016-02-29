دورات تدريبية لوكلاء الشؤون الأمنية والمساعدين للتنمية والحقوق بإمارات المناطق

نظمت وزارة الداخلية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون المناطق، وبالتنسيق مع إدارة التطوير الإداري، ضمن مبادرات برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة"، ثلاث دورات تدريبية تحت عنوان "إدارة التحول والتغيير" في مدينة الرياض، حضرها وكلاء الشؤون الأمنية والوكلاء المساعدون للتنمية والحقوق.

وهدفت الدورة إلى إكساب موظفي إمارات المناطق المشاركين، المهارات والمعارف المرتبطة بالتغيير، وإطلاعهم على أبرز الممارسات والمبادئ المتعلقة بهذا الشأن، وتقييم خصائص التغيير وخارطة الطريق إلى التحول.

وتمّ من خلال الدورتين تعريف المشاركين ببرنامج "ريادة"، وإطلاعهم على الإستراتيجية والمبادرات السريعة وجدولة المشروعات، وأبرز الأنظمة والمتطلبات التقنية، وتعريفهم بمبادرة "مكتب التغير والتحويل" الذي يُعدّ أحد المشروعات الرئيسة لبرنامج "ريادة" وركيزة أساسية في إدارة منظومة تطوير العمل في إمارات المناطق.

ويهتم برنامج متابعة التحوّل والتغيير بتفعيل مبادرات برنامج "ريادة"، كما سيساعد على التأكد من تحقيق الفائدة القصوى من جميع البرامج والتأسيس لها وتشغيلها وإنهائها بالشكل الأمثل، والحرص على إدارة عملية التغيير وتحقيق المنافع والمخرجات المتوخاة.

يذكر أنّ برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق "ريادة" قد أعلن البدء بخطوات تنفيذه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال ترؤسه مطلع العام الجاري للاجتماع الأول للجنة التوجيهية العليا المعنية بالمتابعة والإشراف على سير أعمال المشروع. ويضم برنامج "ريادة" برامج ومبادرات في مختلف الجوانب الإدارية والبشرية والتقنية، التي تهدف في جوهرها إلى تحسين قدرات إمارات المناطق والمحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها، ورفع الكفاءة التشغيلية لها، وتمكينها من رفع درجة فاعليتها التنسيقية مع بقية أجهزة الدولة وفروعها في المنطقة لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

ويتمّ حاليًا في المراحل الأولى من البرنامج، العمل على عددٍ من المشروعات الأساسية، كنموذج الحوكمة والنموذج التشغيلي لإمارات المناطق، ومشروع استراتيجية تقنية المعلومات، ومشروع متابعة برامج التّحوّل والتغيير، ومشروع وحدة الإشراف على مشروعات المنطقة، ومشروع تدريب وتطوير الموارد البشرية، ومشروع إنشاء مركز الخدمات الشامل، يضم أبرز الجهات الحكومية ذات الأدوار المباشرة والخدمية، ليتسنى من خلالها تقديم خدمات للمواطنين والمقيمين بأسلوب عصري راقٍ يمازج بين أحدث التقنيات وأفضل منهجيات العمل، بحيث يُسهّل وصول الخدمات لجميع المستفيدين.