قطان: علاقات المملكة ومصر الوطيدة تُكلل بزيارة خادم الحرمين.. أبريل المقبل

دَشّنَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد قطان، ورئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، مشروع إحلال وتجديد وتجهيز وحدة الأطفال المبتسرين، التابعة لمستشفى النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، المهداة من والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، بتكلفة تقارب ال 20 مليون جنيه مصري.

وتجوّل "قطان" في وحدة الأطفال المبتسرين بعد إعادة تأهيلها، والتي تضم نحو 28 حضانة مجهزة بجميع الأجهزة الحديثة أجهزة التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، وأجهزة تقليل نسبة الصفراء، وأجهزة التدفئة والأشعة التليفزيونية والسينية، وأنظمة التكييف المركزي الذي يوفر التحكم في البكتيريا، بالإضافة إلى شبكات الكهرباء، والإنذار، وإطفاء الحريق، والتغذية للمياه والصرف الصحي.

وقال السفير خلال افتتاح المشروع: "إن العلاقات السعودية المصرية ستبقى دومًا وأبدًا في تطور واضطراد بإذن الله، ولن يشوبها أي شيء، حتى تلك الأصوات الشاذة التي تحاول أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين، لن تنجح في تعكير هذه العلاقات التي تمتد لعقود طويلة"، مشيراً إلى أن مشاعر أبناء المملكة تجاه مصر تحمل الحب والتقدير على الدوام، فللمصريين مكانة خاصة في قلوب السعوديين يعلم بها القاصي والداني، مشددًا على أن المملكة لن تألو جهدًا في دعم مصر في المجالات كافة.

وبيّن "قطان" أن العلاقات السعودية المصرية شهدت في الفترة الماضية ما يفخر به الجميع في البلدين الشقيقين، لافتًا الانتباه إلى أن هذه العلاقات الوطيدة سوف تُكلل بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى مصر في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وأكد سفير المملكة لدى مصر أنه ليس بغريب على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان ما قام به لإحلال وتجديد وتجهيز وحدة الأطفال المبتسرين، التي ستسهم بشكل أساسي في علاج هؤلاء الأطفال الذين قدر الله عز وجل أن يولدوا قبل موعدهم.

من جانبه، قال رئيس جامعة القاهرة: "إن العلاقة بين المملكة ومصر تاريخية وأزلية، منذ أن مَنَّ الله عز وجل على هذه الأمة برجل من رجالات الأعمال الملهمة هو الملك عبدالعزيز آل سعود، عندما أنشأ هذه المملكة وجعلها خادمة للدين، ومساعدة شقيقاتها في العالم العربي كله، كما أن فضل المملكة يصل إلى العالم أجمع خدمة للإسلام والمسلمين".

وأوضح د. نصّار أن من ينظر إلى تاريخ الملك عبدالعزيز آل سعود وأبنائه من بعده، يجد حبًا صادقًا لمصر والمصريين، كما يجد تقديرًا من المصريين للملك المؤسس وأبنائه وللمملكة العربية السعودية وشعبها، مؤكداً أن الشعب المصري لن ينسى أبدًا هذه الوقفات المضيئة، مبينًا أن المملكة تحرس الدين وتنير الدنيا بفضلها وسعة أفقها واحتضانها لشقيقاتها في العالم العربي بل في العالم كله.

بدوره، أفاد عميد كلية طب القصر العيني د. فتحي خضير، بأن القصر العيني بجامعة القاهرة ارتبط بتاريخ وعلاقات إنسانية قوية وضع لبنتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأبنائه الملوك من بعده، وذلك منذ أن حضر الملك عبدالعزيز -رحمه الله- افتتاح مستشفى القصر العيني في عام 1936م، مشيراً إلى أن دعم المملكة على مستوى القيادة والشعب ملموس وواضح في نفوس المصريين.

وأضاف: "نحن في قصر العيني نقف بكل اجلال واحترام لمفهوم العطاء الذي زرعه الملك فهد -رحمه الله-، عندما تبرع من ماله الخاص لإنشاء وحدة "الملك فهد لعلاج القصور الكلوي وجراحته"، والتي تعمل حتى تاريخه بالمجان، ضمن الوحدات التي يفخر بها قصر العيني جامعة القاهرة، منوهاً بدور صندوق التنمية السعودي في الوقوف بجانب قصر العيني في خطته الطموحة المستقبلية لإعادة تأهيل وتطوير مستشفى قصر العيني، من خلال منح مصر قرضًا ذا شروط ميسرة لقصر العيني وتطويره، مبينًا أن ذلك خير شاهد على تلك العلاقة القوية بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا.