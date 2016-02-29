آل صالح يستقبل الرؤساء الجدد لأندية الطلبة السعوديين بأستراليا

كانبيرا - واس

رحب سفير خادم الحرمين الشريفين في أستراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح، بالرؤساء الجدد لأندية الطلبة السعوديين في أستراليا لدورة 2016، وهنأهم على انتخابهم لرئاسة الأندية، مؤكداً أهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم والمتمثلة في التعاون مع السفارة والملحقية الثقافية لمساعدة الطلاب الجدد، وتحقيق الاستقرار لجميع الطلاب المبتعثين على المستويات كافة. وأوضح السفير آل صالح خلال استقباله لرؤساء الأندية أمس بمقر السفارة بالعاصمة الأسترالية "كانبيرا"، دور السفارة والملحقية في التعاون مع الأندية، من خلال تأمين الدعم اللازم والمتواصل للأندية الطلابية لتأدية دورها على أكمل وجه، وتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة الثقافية التي تسهم في تهيئة الجو الملائم والمساعد على التحصيل العلمي الجيد للمبتعثين، وبناء الجسور الثقافية والإنسانية بين المملكة وأستراليا. وفي ختام الاستقبال، شكر رؤساء الأندية السفير آل صالح، وأعضاء السفارة والملحقية الثقافية على جهودهم في تقديم الدعم للطلبة في المجالات كافة، معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء، ومؤكدين بذل ما في وسعهم من أجل خدمة زملائهم وتفعيل أنشطة وبرامج الأندية الطلابية لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك. حضر الاستقبال الملحق الثقافي بأستراليا د. عبدالعزيز بن طالب، ونائب السفير مشعل الروقي، وأعضاء الملحقية والسفارة.