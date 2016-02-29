مغردون:«داعش» شرذمة فاسدة تنفذ أجندة خارجية وتسعى لتشويه الإسلام

أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن التنظيم الإرهابي «داعش»، شرذمة فاسدة، تنفذ أجندة خارجية، ومن يتابع تصرفات «التنظيم» يرى حقيقتهم، وهي الإفساد في الأرض، وتشويه الإسلام.

وأشاروا إلى أن أعمال هذا التنظيم لا يقرها دين ولا عقل ولا عرف ولا أخلاق، وهدفها السعي في الأرض فساداً، واستغلال ضعف الوازع الديني في الشباب المغرر بهم.

ولفتوا إلى أن الفئة التي تنتمي للتنظيم الإرهابي، خارجة عن القانون، ولا تمثل الدين، واتفق المجتمع الإسلامي بشكل خاص والعالم الغربي على إجرامهم وأنهم لا يمثلون أحداً.

وقالوا إن "داعش" اللئيمة تشكل خطراً حقيقياً ولابد من اجتثاثهم من عروقهم، وهذا ما دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وقبله المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي طالب العالم بالتحرك السريع للقضاء على هذه النبتة الخبيثة لكي لا تتكاثر وتعفن الأوطان، ليأتي التأكيد على ذلك من قبل المملكة العربية السعودية التي عملت بشكل حقيقي على إنهائها بشكل عاجل ودون أي رحمة كونها تسيء للإسلام والمسلمين بشكل خاص وخطراً محدقاً على العالم والبشرية بشكل عام. ما دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق جعل العالم يعرف الحقيقة التي يخفيها هذا التنظيم الخارج عن الدين والقانون، ووحد العالم ضدهم في وقت وجيز، وبالتالي بدأت ضدهم الحرب وأصبحوا في معزل عن العالم، وتراجع عنهم الكثير بعد أن اتضحت لهم الحقيقة التي حاول زعماء هذا التنظيم إخفاءها في البدايات، وبالتالي بات تكاتف الجميع ضدهم أمراً لا يختلف عليه اثنان لانهم باتوا ينظرون للمجتمع عن بكرة أبيه انه خارج عن الدين ويجب الخلاص منه، وهذا ما يسعون له خصوصا الوحدة الوطنية التي أسسها الموحد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمر على النهج ذاته أبناؤه البررة الملوك الذين كان هدفهم أولاً الدين ثم الوطن الذي ظل شامخاً بعزة الله وقدرته.