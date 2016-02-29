أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مغردون:«داعش» شرذمة فاسدة تنفذ أجندة خارجية وتسعى لتشويه الإسلام

Google+ Print
مغردون:«داعش» شرذمة فاسدة تنفذ أجندة خارجية وتسعى لتشويه الإسلام مغردون:«داعش» شرذمة فاسدة تنفذ أجندة خارجية وتسعى لتشويه الإسلام

    أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أن التنظيم الإرهابي «داعش»، شرذمة فاسدة، تنفذ أجندة خارجية، ومن يتابع تصرفات «التنظيم» يرى حقيقتهم، وهي الإفساد في الأرض، وتشويه الإسلام.

وأشاروا إلى أن أعمال هذا التنظيم لا يقرها دين ولا عقل ولا عرف ولا أخلاق، وهدفها السعي في الأرض فساداً، واستغلال ضعف الوازع الديني في الشباب المغرر بهم.

ولفتوا إلى أن الفئة التي تنتمي للتنظيم الإرهابي، خارجة عن القانون، ولا تمثل الدين، واتفق المجتمع الإسلامي بشكل خاص والعالم الغربي على إجرامهم وأنهم لا يمثلون أحداً.

وقالوا إن "داعش" اللئيمة تشكل خطراً حقيقياً ولابد من اجتثاثهم من عروقهم، وهذا ما دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وقبله المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي طالب العالم بالتحرك السريع للقضاء على هذه النبتة الخبيثة لكي لا تتكاثر وتعفن الأوطان، ليأتي التأكيد على ذلك من قبل المملكة العربية التي عملت بشكل حقيقي على إنهائها بشكل عاجل ودون أي رحمة كونها تسيء للإسلام والمسلمين بشكل خاص وخطراً محدقاً على العالم والبشرية بشكل عام. ما دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق جعل العالم يعرف الحقيقة التي يخفيها هذا التنظيم الخارج عن الدين والقانون، ووحد العالم ضدهم في وقت وجيز، وبالتالي بدأت ضدهم الحرب وأصبحوا في معزل عن العالم، وتراجع عنهم الكثير بعد أن اتضحت لهم الحقيقة التي حاول زعماء هذا التنظيم إخفاءها في البدايات، وبالتالي بات تكاتف الجميع ضدهم أمراً لا يختلف عليه اثنان لانهم باتوا ينظرون للمجتمع عن بكرة أبيه انه خارج عن الدين ويجب الخلاص منه، وهذا ما يسعون له خصوصا الوحدة الوطنية التي أسسها الموحد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمر على النهج ذاته أبناؤه البررة الملوك الذين كان هدفهم أولاً الدين ثم الوطن الذي ظل شامخاً بعزة الله وقدرته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة