مفتي الديار العراقية: فرق كبير بين دور المملكة الإنساني ودور إيران الطائفي

ثمن مفتي الديار العراقية د. رافع الرفاعي دور المملكة الإنساني في كفالة أكثر من ألف طفل يتيم لاجئ عراقي في كردستان العراق، مؤكداً بأن هذه المبادرة الخيرة الإنسانية ليست بمستغربة على وقوف المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين مع الشعب العراقي بجميع مكوناته.

وأضاف د. الرفاعي بأن المملكة سبق أن وقفت ودعمت الشعب العراقي في نصف مليار دولار في عهد الملك عبدالله -رحمه الله-، وها هي مملكة الخير تواصل مد يد العون والمساعدة للعراقيين من قائد العرب والمسلمين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله-، لتدعم أهالي محافظة الأنبار المتضررين بالمواد الغذائية والإيوائية، وتكفل أكثر من ألف طفل يتيم ممن فقدوا عوائلهم ويعيشون لاجئون في كردستان العراق.

وبين مفتي الديار العراقية بأن هناك فرقا كبيرا بين ما تقوم به المملكة من دور إنساني بدعم العراقيين بجميع مكوناتهم، وبين الدور الإيراني الذي تسبب في نشر الطائفية ودمار العراق بدعم المليشيات المتطرفة، مطالباً أن تشرف المملكة على توزيع المعونات بنفسها، وأن لا تسلمها الحكومة العراقية الحالية، التي تعاني من مشاكل وانقسامات وفساد متفشي، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعباً.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق ثامر السبهان، بأن القيادة الحكيمة -حفظها الله- أصدرت أمر بكفالة أكثر من ألف طفل يتيم لاجئ عراقي في كردستان العراق، ممن فقدوا عوائلهم بأسباب تنظيم داعش الإرهابي، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وداعياً الله أن يحفظ بلادنا في الأمن والأمان والاستقرار.