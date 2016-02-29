مصرع شخص وإصابة 14 فى حادث انقلاب سيارة بمصرف فى كفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب 14 أخرين، فى حادث انقلاب سيارة بأحد المصارف على طريق "كفر الشيخ بيلا"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، إن غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ تلقت بلاغاً بانقلاب سياره ميكروباص، كان يستقلها 15 شخصاً بأحد المصارف على طريق كفر الشيخ بيلا عند كوبرى الوقف.

وأضاف:" انتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى الإسعافات الأولية، وتم ايداع الجثه بمشرحة كفر الشيخ العام .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لبدء التحقيقات فى الواقعة.