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ضبط 6 حالات تحرش و2081 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 6 حالات تحرش و2081 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 6 حالات تحرش و2081 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 6 حالات تحرش، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، كما تمكنت حملة أمنية شنتها مديرية الأمن من ضبط 2081 مخالفة مرورية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 6 حالات تحرش بالإناث فى الطريق العام.

كما تمكنت حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن، أمس الأحد، من ضبط 2081 مخالفة مرورية متنوعة بالإضافة إلى 24 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تمكنت الحملة من ضبط 60 قضية تموينية متنوعة عبارة عن عدم حمل شهادة صحية وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ضبط 12 قطعة سلاح نارى بينها بندقيتان مستولى عليهما من مركز شرطة أبو قرقاص
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