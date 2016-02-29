مصدر أمنى: عرض غادة إبراهيم على نيابة دار السلام صباح اليوم

أكد مصدر أمنى، من داخل قسم شرطة دار السلام، لـ"اليوم السابع"، أن الفنانة غادة إبراهيم، المتهمة بإدارة مسكنها فى أعمال منافية للآداب، ستعرض صباح اليوم الاثنين على محكمة نيابة دار السلام لنظر تجديد حبسها.

كان رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، قاموا بترحيل الفنانة غادة إبراهيم إلى قسم دار السلام، تنفيذا لقرار النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارة مسكنها فى أعمال منافية للآداب.

كما قررت النيابة عرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان تعاطيها المخدرات من عدمه.

- حبس الفنانة غادة إبراهيم 4 أيام بتهمة إدارة مسكنها لأعمال منافية للآداب

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- الآداب ترحل الفنانة غادة إبراهيم لقسم دار السلام لتنفيذ قرار حبسها