موجز الصحافة المحلية.. كلمة السر فى زيارة اليابان

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان: "كلمة السر فى زيارة اليابان".

رســالة أساســية تحكــم جــولات الرئيــس عبد الفتاح السيســى الخارجيــة التى بــدأت بكازاخســتان وتصل محطة اليابان، قبل الجولة الأخيرة فى كوريا الجنوبية، وهى أنه بدأ يتمرد على المنطق الدبلوماســى القديم العتيــق الــذى كــرس نظريــة أن الصعــود الإقليمى والاقتصــادى، فــى منطقة الشــرق الأوســط، مرتبط فقــط بالانضمــام إلى أحد المعســكرين، ســواء أكان المعســكر الروســى أم الأمريكى أم القــوى الإقليمية المتحالفــة، فهــو حاليا يرســخ، من خــلال الاتفاقيات وجذب الاســتثمارات بمليارات الجنيهــات.

وقالت جريدة "الأهرام" إن أصابع الاتهام توجه للجامعات ممثلة فى كليات وأقسام ومعاهد الإعلام التى تخرج للمجتمع مستويات ضعيفة غير قادرة على ممارسة العمل الإعلامى بنجاح فى مختلف تخصصاته، بالإضافة إلى الأعداد الزائدة عن احتياجات سوق العمل الفعلية وافتتاح أعداد كثيرة من هذه الكليات أو الأقسام خاصة فى المعاهد العليا الخاصة وقبول طلاب بمجاميع ضعيفة للغاية لا تتناسب مع هذه الدراسة التى تحتاج إلى مواهب واستعدادات لدى الطلاب قبل الالتحاق بها، وفى حوار مع الدكتور سامى عبد العزيز رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات حول هذه الاتهامات أكد أن اللجنة منذ بدء عملها فى الدورة الجديدة أخذت على عاتقها إصلاح وتطوير جميع ما هو له شأن بهذا القطاع واتخذت بالفعل العديد من القرارات، ووافق عليها المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعاته.

وأضافت جريدة "الأخبار" أن السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين بمصر ومندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أكد أن العلاقات السعودية المصرية ستبقى دومًا وأبدًا فى تطور، ولن يشوبها أى شىء، حتى تلك الأصوات الشاذة التى تحاول أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين، لن تنجح فى تعكير هذه العلاقات التى تمتد لعقود طويلة.

وأكد جريدة "المصرى اليوم" أن محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، ووزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، يعقد اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا، لإعلان تفاصيل طرح سندات دولارية للمصريين العاملين بالخارج، وأشارت مصادر مطلعة بوزارة المالية إلى الانتهاء من إعداد مشروع طرح هذه السندات، بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة الهجرة، وسط توقعات بطرحها مارس المقبل، بسعر فائدة 5%، وتهدف الحكومة، حسب المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، من وراء طرح وتنويع الأدوات التمويلية، لاسيما السندات الدولارية والصكوك، إلى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة المقدر بنحو 251 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2015/ 2016، والمرشح للتصاعد، بالإضافة إلى تعزيز ميزان المدفوعات، وكذا مواجهة ندرة موارد النقد الأجنبى.

وأوضحت جريدة "الشروق" أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى أعلن أمس، عدم رغبته فى تولى هذا المنصب لولاية ثانية عقب انتهاء ولايته الأولى فى يوليو المقبل، فى وقت ذكرت فيه مصادر دبلوماسية مطلعة إن مصر قررت ترشح وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط لخلافته.