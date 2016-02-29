"التموين": طرح 120 طن لحوم يوميا بالمجمعات الاستهلاكية لمواجهة الغلاء

أكد صبحى طاحون، رئيس الشركة المصرية للحوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على شراء كميات كبيرة من اللحوم ويتم طرح ما يقرب من 120 طن يوميا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والعديد من المنافذ بالمحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مخفضة.

وأضاف صبحى طاحون، لـ"اليوم السابع"، أن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية تنخفض أسعارها من 20 إلى 25 % مقارنة بالأسواق الاخرى، لافتة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير المنتجات أولا بأول من خلال المنافذ والشركات التابعه لها.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أنه تم تطوير المجمعات الاستهلاكية والعمل على زيادة ضخ منتجات اللحوم والسلع الغذائية لمواجهة غلاء الأسعار من وقت لآخر.

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