مرتضى منصور: منصبى فى "الزمالك" أفضل من رئاستى للجمهورية

أعرب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن سعادته بوجوده على رأس إدارة القلعة البيضاء، مؤكداً إنه إذا خُير بين استمراره فى منصبه أو تولى رئاسة الجمهورية، سيفضل الاستمرار فى رئاسة الزمالك.

وشدد مرتضى، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" على ضرورة احترام جميع أبناء النادى للكيان، وعدم إهانته، قائلاً: "كنت رئيس للنادى فى 2005 ومشيت وأنا مشطوب ومرفود، وكنت حاسس إنى بموت، لكن عمرى ماغلطت فى النادى، ومحمد صلاح وعبد الحليم على مشيوا قبل كده ورجعوا، وييجى ميدو ويقول إن الزمالك بياخد بطولاته بالسحر والشعوذة، ويغلط فى النادى اللى خلى ليه اسم".

أضاف مرتضى أنه سيكشف عن سر لا يعرفه الكثير، قائلاً: "العقد المزور للزامبى مايوكا اللى كان مع الدكتور عمرو عبد الحق لما كان مستضيف أحمد عفيفى فى برنامجه، الأستاذ اللى كان بيدرب النادى وقتها هو اللى طلعه، وعايز أقوله عيب، وجمهور الزمالك صبره نفذ".

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