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بالصور..عودة الصيادين المصريين أصحاب واقعة "القراصنة الإيرانيين" بالكويت

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عاد لقرية الشرفا التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، 6 صيادين قادمين من الكويت ،الذين تمكنوا من مقاومة 8 من القراصنة الإيرانيين وتغلبوا عليهم، وأسروا أحدهم وسلموه للشرطة الكويتية.

وكان الصيادون فى مركب الصيد الكويتى الذي يعملون عليه، وهاجمهم القراصنة الإيرانيين ليلاً، داخل المياه الإقليمية الكويتية، وعددهم 8 قراصنة، وتمكن الصيادون من أسر أحد القراصنة الإيرانيين، والتغلب على الـ 7 أخرين الذين بإلقاء أنفسهم في المياه الإقليمية الكويتيه برغم مايحملونه من سواطير وسلاح نارى إلا أن الصيادين المصريين لم يخشوهم واشتبكوا معهم ، وتغلبوا عليهم، و أصيب ثلاثة من الصيادين المصريين.
>والصيادين هم محمد سلامه حافظ رئيس المركب، وعقل رجب قطب، وشاكر محمد عصران، وجمال مصطفى وهيب، وبسام محمد مصطفى وهيب، وعلي ناصر حمد.

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