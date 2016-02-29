إسماعيل عتمان يفاجئ خالد صلاح بشكوى لوزير الإسكان على الهواء بـ"آخر النهار"

فاجأ اللواء إسماعيل عتمان، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، الكاتب الصحفى خالد صلاح، على الهواء ببرنامجه "آخر النهار" بطرح مشكلة له على وزير الإسكان، خلال حوار الأخير بالبرنامج الذى يذاع على فضائية النهار، قائلاً "إن حرمه اشترت قطعة أرض تبلغ مساحتها 1900 متر، بسعر المتر الواحد 805 جنيه، وكانت شروط البناء دور أرضى واحد على مساحة 30% من إجمالى الأرض".

وأضاف "عتمان" خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، أن هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت قرارًا بالتصديق ببناء الدور الأول، بشرط أن يكون مكاتب إدراية، فتقدم بطلب لجهاز المدينة لإصدار التراخيص لبناء الدور الأول، والتى أرسلت لهيئة المجتمعات العمرانية، حتى يتم تحديد علاوة بناء الدور الأول، فصدر قرار من اللجنة العقارية رقم 12 بتاريخ 22 فبراير الجارى، بتحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير إضافة الدور الأول بـ5865 جنيه للمتر الواحد، وعلى مساحة الأرض بالكامل وليس الـ30%، مضيفًا "فحسبتها لقيتها أكتر من 11 مليون جنيه وأقسم بالله ما معايا أكتر من 500 ألف جنيه".

ووجه اللواء إسماعيل عتمان حديثه لوزير الإسكان مصطفى مدبولى، قائلاً "يرضيك أنا شارى بمليون وشوية، أبص ألاقى يبوعولى بـ11 وشوية مليون، وبعدين أنا هبنى على 30%، والـ70% فى الهوا".

وفى هذا السياق، شكر الكاتب الصحفى خالد صلاح، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق،على مداخلته الهاتفية وتواصله مع البرنامج، مضيفًا "الناس بتفتكر إن الناس دى ياما هنا وياما هناك، وده يرفع سماعة التليفون يخلص والجيش يتدخل، ودة أكبر دليل للناس اللى بتتكلم على جيشنا تشوف إن الناس دى عايشة الحياة العادية، وبيتصل فى برنامج علشان يخلص موضوع، ولم يذهب للوزير فى مكتبه ومكلمش حد علشان يحل المشكلة، وبيتكلم فى التليفون زى المواطنين"، فيما وجه حديثه لوزير الإسكان قائلًا "بالله عليك لازم تحل المشكلة دى".

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