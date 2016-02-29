مجدى يعقوب يصل سلطنة عمان للمشاركة بمؤتمر الطب المتقدم

وصل منذ قليل جراح القلب المصرى العالمى د.مجدى يعقوب سلطنة عمان، للمشاركة بمؤتمر الطب المتقدم فى نسخته السادسة عشر والذى تنظمه جامعة السلطان قابوس ،2 مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة الصحة والمجلس العمانى للاختصاصات الطبية.

وكان فى استقبال الدكتور مجدى يعقوب لدى وصوله قاعة كبار الزوار بمطار مسقط الدولى السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان ومها شاهين سكرتير ثانى ومسئولين من وزارة الصحة العمانية وبعض الاطباء.

ومن المقرر أن يتحدث يعقوب عن تجربته وخبرته الطويلة فى مجال جراحة القلب من خلال المؤتمر الذى سيناقش العديد من الموضوعات الطبية منها سرطان الغدة الدرقية وعلاجها وسرطان البروستاتا ، التشخيص والعلاج ، ومرض السكر وأحدث علاجاته ، بالإضافة إلى الأمراض المعدية وأمراض الصدر وأمراض الجهاز العصبى، كما يناقش المؤتمر أمراض العظام وعلاج مرضى العناية المركزة ، والأنيميا .

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مؤتمر الطب المتقدم فى سلطنة عمان يستضيف جراح القلب المصرى مجدى يعقوب