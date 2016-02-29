بالفيديو.. مدير أمن الجيزة يأمر بنقل “متشرد” لمستشفى الشرطة

أوقف اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، موكبه الأمنى خلال جولة تفقدية بشوارع المهندسين، عند رؤية رجل في العقد الخامس من عمره، مفترشا مقعد محطة الأتوبيس بشارع البطل أحمد عبد العزيز، فأمر بطلب سيارة الإسعاف تنقله إلى مستشفى الشرطة لتلقى العلاج اللازم وفحص الحالة الاجتماعية والتعامل الفورى معها.

وكان اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، مساء اليوم الأحد، قد تفقد شارع جامعة الدول العربية وشارعى أحمد عرابى والتحرير وميدان مصطفى، وعدد من مناطق المهندسين بمرافقة كل من العميد ياسين صيام مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة، ومأمور قسم العجوزة وعدد من القيادات الشرطية بالجيزة.

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