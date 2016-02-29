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ختام فعاليات مشروع "تمكين الفتيات فى المشاركة المدنية" بسوهاج

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ختام فعاليات مشروع "تمكين الفتيات فى المشاركة المدنية" بسوهاج ختام فعاليات مشروع "تمكين الفتيات فى المشاركة المدنية" بسوهاج
احتفلت جمعية تنمية المجتمع ورعاية الفلاح بإدفا فى سوهاج، بختام مشروع "تمكين الفتيات فى المشاركة المدنية" والممول من قِبَل هيئة كوبتك أورفانز، وUSAID، بحضور كل من كرستينا مكين، مديرة المشروع، ومنسقى المشروع، والفتيات المستهدفة فى المشروع، وقيادات القرية، وسلوى يوسف، المنسقة الإقليمية للمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تمكين الفتيات من المتطلبات الأساسية للمشاركة فى كافة مجالات الحياة، وجعلها شخصية قيادية فى المجتمع.

وألقت كرستينا مكين، كلمة عن رؤية وأهداف الجمعية والمشاريع القائمة بها، وعرضت مريم مكين منسق المشروع أهداف المشروع وإنجازاته، وسردت الفتيات قصص نجاحهن والتأثير الإيجابى للمشروع عليهن، وتم توزيع شهادات التقدير لمجهوداتهن المتميزة فى المشروع.


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