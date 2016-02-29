محافظ مطروح يكرم العاملين بمركز الفيروسات الكبدية ووكيل وزارة الصحة

كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، مساء الأحد، الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح و الدكتور حمدى جاب الله مدير مستشفى الحميات والعاملين بمركز الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لجهودهم فى تجهيز المركز بالشكل اللائق ورعايتهم واهتمامهم باستقبال المرضى مع تقديم خدمة طبية متميزة، وذلك بحضور السيد الإمام سكرتير عام المحافظة و علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وعدد من عمد ومشايخ مطروح.

وطالب المحافظ ببذل المزيد من الجهد، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمركز الجديد، الذى تم افتتاحه الشهر الماضى ليكون أول مركز متخصص فى علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة، وإضافة جديدة فى تطوير منظومة الصحة للتخفيف عن المرضي، بدلا من سفرهم لتلقى العلاج خارج المحافظة، ويقدر عددهم بنحو 1000 مريض بفيرس B وc

وأشاد المحافظ بجهود العاملين من الأطباء والممرضات، مؤكدا على أهمية مهنتى الطب والتمريض، كمهن إنسانية يتم التعامل فيها مع أرواح المواطنين وآلامهم.

وأشاد بتطوير منظومة الصحة بمطروح، من خلال إدارة متميزة تقود العمل، وهو ما انعكس فى إشادة المواطنين بها ومنها إدخال منظومتى الأمن والنظافة بالمستشفى العام وشعورهم بفارق التعامل مع المرضى وذويهم.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، على أن الارتقاء بمنظومة الصحة كان نتيجة المتابعة المستمرة من المحافظ وتعاونه فى تقديم كافة الدعم اللازم سواء معنويا أو ماديا، مما يدفع العاملين لبذل قصارى جهدهم، للارتقاء وتحسين مستوى الأداء الصحى بمطروح،

وأضاف بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تحويل بعض حالات المرضى لتلقى العلاج خارج المحافظة، مع التطوير المتكامل لمنظومة الصحة بمطروح ومنها إدخال عدة أجهزة طبية للخدمة خلال الفترة القادمة، منها التنسيق مع وزارة الصحة لدعم مستشفى مطروح بوحدة مناظير جهاز ههضمى وإنشاء وحدة عناية مركزة للأطفال، وقسم لروماتيزم القلب ، مع إدخال جهاز رنين مغناطيسى خلال ثلاثة أشهر.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أنه تجرى حاليا جراحات المفاصل والركبة بمستشفى العلمين، مع الاستعداد لاستقبال أية حالة بمطروح مع الإسراع فى تنفيذ مقترح عمل زمالة مصرية للتدريب بمستشفيات مطروح.

وأكد محافظ مطروح عل متابعته المستمرة لأداء المنظومة الطبية بالمحافظة، لتقديم خدمة طبية متميزة يستحقها أبناء المحافظة، مع سرعة التنسيق مع الاستشاريين المتخصصين وتحديد توقيتات محددة لتواجدهم، لتقديم كافة الدعم اللازم لهم، مع تحقيق أقصى استفادة لأبناء المحافظة.

بالصور.. افتتاح أول وحدة متخصصة لعلاج الفيروسات الكبديةB وC بمرسى مطروح

وكيل وزارة الصحة بمطروح: دعم المستشفى العام بـ3 أطباء مخ وأعصاب لأول مرة