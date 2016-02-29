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"تعليم المنيا": مشكلة ميرفت سيفين إدارية وليست طائفية

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"تعليم المنيا": مشكلة ميرفت سيفين إدارية وليست طائفية "تعليم المنيا": مشكلة ميرفت سيفين إدارية وليست طائفية
قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن قضية ميرفت سيفين، الصادر لها قرار ترقية بإدارة مدرسة بنى مزار الثانوية الفنية بنات، هى مشكلة إدارية وليست طائفية، موضحاً إن "سيفين" أدارت مدرسة البنات فى عام 2010 ونتج بعض المشكلات الإدارية خلال توليها إدارة المدرسة ومازالت هذه المشكلات حاضرة فى ذهن مجلس الأمناء والعاملين بالمدرسة، ما دفعهم للإعتراض على قرار عودتها مرة أخرى.

وأضاف "عبد الحميد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، قائلاً:" لا يوجد نظرة طائفية فى الموضوع مطلقاً وإلا لماذا تم ترقيتها؟..هى موجودة الآن وكيلة لمدرسة بنين والزملاء المسيحيين قبل المسلمين معترضين على وجودها.. نعيد النظر الآن فى القرار الإدارى الصادر للأستاذة ميرفت سيفين بعد ضم المخالفات الإدارية التى ارتكبتها وإحالة الملف بالكامل للتحقيق".

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