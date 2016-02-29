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حاكم الفجيرة يستقبل سفراء عدة دول

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حاكم الفجيرة يستقبل سفراء عدة دول حاكم الفجيرة يستقبل سفراء عدة دول

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بقصر سموه بالرميلة امس فرانك مولن سفير المملكة الهولندية لدى الدولة وفرانسيكو الياش باولو سيجارو سفير جمهورية موزمبيق وأمبياجاني خاوقلو ليخورو سفير جمهورية جنوب افريقيا وعبد القادر رسقوا صالح سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذين قدموا للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفراء متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط بين دولهم ودولة الإمارات.

حضر اللقاءات الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي ومحمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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