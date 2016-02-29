تحقيقات النيابة: حادث إطلاق الرصاص على ضباط وأفراد الشرطة بالخانكة جنائى

كشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار جمال حته رئيس النيابة، فى واقعة استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الخانكة و3 من أفراد شرطة المركز فى قرية سرياقوس عن أن الحادث "جنائى" وليس له ابعاد سياسية .

وقال المستشار جمال حته رئيس النيابة لـ"اليوم السابع" أن التحريات الأولية تشير إلى أن المتهمين من تجار المخدرات وكانوا يقفون بكمية من المخدرات يقومون ببيعها وفور مشاهدتهم لسيارة يستقلها ضباط الشرطة أمطروها بوابل من اسلحة الية وفروا هاربين.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بالواقعة من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة باستشهاد النقيب إيهاب ابراهيم جورجى، والشرطيين محمد يحى ومفرح إبراهيم ورضوان رضوان، واثنين من المواطنين وهما حسام رجب الشامى وأسامة محمد حنفى تصادف وجودهما بمكان الحادث. وأصيب النقيب محمد عزمي معاون مباحث المركز واثنين من رجال الشرطة ومواطن، وتحرر محضر بالواقعة حمل 2284 إداري مركز الخانكة لسنة 2016 وبعرضه علي النيابة العامة تولت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

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