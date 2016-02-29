مرور الجيزة يضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر أمس من ضبط 505 مخالفات مرورية متنوعة منها 147 مخالفة نموذج 125 و23 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 10 مركبات توك توك وضبط 33 دراجة نارية بدون لوحات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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