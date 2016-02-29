بالصور.. توصيل مياه الشرب لقرية 58 بالحامول بعد معاناة الأهالى لسنوات

قام اللواء حمدي الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف على تنفيذ خط مياه الشرب الخاص بقرية 58 الخاشعه طبقا للتوصيات الفنية ، مع مراعاة وصول مياه الشرب إلى القرى المجاورة .

من جانبه قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، أنه تم البدء فى توصيل خط مياه الشرب لقرية 58 -الحامول بطول 400 متر وبقطر 8 بوصه بداية من قرية 59 الخاشعه الي قرية 58 الخاشعة ، وتم انهاء المشكلة بعد معاناة الأهالى لسنوات ، لخلافات بين أهالي القرية والقرى المجاورة ، موضحاً أن الفترة القليلة القادمة ستشهد استكمال العديد من المشاريع المتوقفة وحل المشاكل البينية بين المواطنين المتعلقة بمرور الخدمات ، داعياً الأهالي بتغليب المصلحة العامة على الخاصة .

ومن جانبه قال اللواء الحشاش ، أنه تم تنفيذ تكليفات ، محافظ كفرالشيخ بحل هذه المشكلة ، ومتابعة أعمال التنفيذ ، وتم استكمال خط مياه قرية 58 الخاشعة بعد توقف دام لسنوات وذلك بسبب اعتراض أهالي قري 59 الخاشعه، وقرية 60 على مرور خط المياه الخاص بقرية 58 ،لخوفهم من ضعف وعدم وصول المياه إليهم ، وتم الاجتماع بأهالى القرى صاحبة النزاع إلى أن تم التوافق بتوصيل المياه للقرية ، فيما عبر الأهالى عن سعادتهم بمرور خط المياه ، جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالحامول .

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