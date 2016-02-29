المؤتمر السنوى لكرسى الفلسفة لليونسكو بآداب الزقازيق يناقش "مواجهة العنف"

تعقد كلية الآداب بجامعة الزقازيق المؤتمر السنوى لكرسى الفلسفة لليونسكو (فرع الزقازيق) تحت عنوان "الفلسفة فى مواجهة العنف" الذى سيعقد بالتعاون مع قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الزقازيق فى الفترة من ١٧-١٨ أبريل ٢٠١٦ بقاعـــة المؤتمــرات بالكليــة تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور عبدالله عسكر عميد الكلية .

وقال الدكتور حسن حماد رئيس قسم الفلسفة ومقرر المؤتمر، إن القائمين على فرع كرسى الفلسفة لليونسكو بآداب الزقازيق وأعضاء هيئة التدريس بقسم الفلسفة بكلية الآداب، انطلاقاً من إحساسهم بالمسئولية واستشعارهم بمدى جسامة الخطر القادم الذى يهدد الإنسان العربى لا فى كيانه السياسى فحسب، بل أيضاً فى كيانه الوجودى والإنسانى، استقر بهم الرأى على أن يكون الموضوع الرئيسى لمؤتمر هذا العام 2016 مخصصاً لمناقشة الدور الذى يمكن أن تقوم به الفلسفة لمواجهة هذا العنف المستشرى فى الجسد السياسى والثقافى العربى.

وأضاف حماد: وطرحنا تساؤلات رئيسية من بينها؛ ما موقف الفلسفة من قضايا التعصب والتكفير والإرهاب والإقصاء والقتل على الهوية والطائفية؟ وغيرها من القضايا التى أصبحت جزءاً لا يتجزأ من مفردات واقعنا اليومى، وما رؤية الفلسفة لمستقبل العرب وللمصير المجهول المظلم الذى يواجه الإنسان العربى فى ظل التمدد المرعب للقوى الأصولية المتشددة وعلى رأسها تنظيم "داعش"، وكيف يمكن للفلسفة أن تواجه الإرهاب وأن تتصدى لهذا العنف المجانى الذى يمارس ضد النساء والأبرياء وضد الأطفال، بل وضد الحياة.

وإضافة إلى تساؤلات عديدة أخرى سيجيب عليها المؤتمر خلال جلساته العلمية على يومين بمشاركة أساتذة الفلسفة بالجامعات المصرية والعربية.