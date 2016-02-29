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مدرس بطب بنى سويف يطالب بخصم 30 جنيها من راتبه لــــ"صبح على مصر"

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مدرس بطب بنى سويف يطالب بخصم 30 جنيها من راتبه لــــ"صبح على مصر" مدرس بطب بنى سويف يطالب بخصم 30 جنيها من راتبه لــــ"صبح على مصر"
أكد الدكتور ريمون بشرى رزق المدرس المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب البشرى جامعة بنى سويف، أنه بادر بتقديم مذكرة إلى عميد الكلية الدكتور منصور حسن لتوجيه الوحدة الحسابية بالكلية بخصم 30 جنيهاً من راتبه شهرياً لتحويله إلى صندوق "تحيا ".

وأضاف "ريمون " لـ"اليوم السابع" أن هذا الإجراء يأتى استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صبح على مصر بجنيه" دعما للاقتصاد القومى وكذلك إيمانا بمقولة رئيس الجامعة الدكتور أمين لطفى أن الجامعة جزء لا يتجزأ من مؤسسات الدولة بالإضافة إلى القيم التى تعلمها من عميد الكلية الدكتور منصور حسن.


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