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البابا تواضروس يفتتح "السيمنار الثالث للمجمع المقدس" بوادى النطرون

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البابا تواضروس يفتتح "السيمنار الثالث للمجمع المقدس" بوادى النطرون البابا تواضروس يفتتح "السيمنار الثالث للمجمع المقدس" بوادى النطرون
بدأ، منذ قليل، مساء أمس الأحد، بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، فعاليات "السيمنار الثالث للمجمع المقدس لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية"، والمقرر لها أن تستمر لمدة 4 أيام، حيث افتتحها قداسة البابا تواضروس الثانى كما يقود جلسته الختامية أيضا.

وتناقش خلال جلسات السيمنار، الذى يتضمن أيضا حلقات نقاشية وورش عمل، عدد من الموضوعات الخاصة بالخدمات الرعوية التى تقدمها الكنيسة للأسرة المسيحية، حيث يحمل السيمنار عنوان: "الخدمات الكنسية والأسرة القبطية".

هذا ومن المنتظر أن يشارك فى إدارة الجلسات عدد من الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، ومن ناحية أخرى انتهت قبل ظهر أمس الأحد وسط أجواء روحية مفرحة صلوات القداس الإلهى الذى تولى خدمته قداسة البابا تواضروس الثانى وعدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، والتى تمت خلاله رسامة 7 مطارنة جدد من بينهم مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى الجديد نيافة الأنبا أنطونيوس (الراهب القمص ثيؤدور الأنطونى)، والذى تمت سيامته أسقفا ورسامته مطرانا فى ذات القداس وفقا للتقليد المعمول به فى الكنيسة.

البابا تواضروس (1)

البابا تواضروس (2)

البابا تواضروس (1)

البابا تواضروس (2)

البابا تواضروس (3)


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