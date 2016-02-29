مرتضى منصور: أتمنى عدم مقابلة ماكليش إلا بعد تحقيق الزمالك للثلاثية

تمنى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم مقابلة المدرب الاسكتلندي أليكش ماكليش "إلا بعد تحقيق لقب الدوري والكأس وإفريقيا".

الزمالك أعلن رسميا تعاقده مع الاسكتلندي ماكليش ليخلف محمد صلاح المدير الفني المؤقت الذي جاء بعد رحيل أحمد حسام ميدو.

وقدم الزمالك مدربه الجديد ماكليش في مؤتمر صحفي بحضور مرتضى منصور. إلا أن الأخير أكد مازحا عدم رغبته في مقابلة المدرب من جديد.

وقال مرتضى منصور: "ماكليش يمتلك سيرة ذاتية محترمة للغاية وقوة الشخصية".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC "لما ألتقي بماكليش منذ توقيعه العقود ولا أتمنى رؤية مجددا".

وأتم "لا أتمنى مقابلته مجددا إلا عندما نحقق لقب الدوري المصري والكأس ودوري أبطال إفريقيا".

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