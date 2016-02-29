ماكليش على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الإنتاج.. ولكن

قد يجلس أليكس ماكليش المدير الفني الاسكتلندي على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة الإنتاج الحربي يوم الخميس بحسب تصريحات إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأبيض لـFilGoal.com.

وصرح النجم الشهير بتيجانا "ماكليش بدأ العمل مع الفريق بشكل ممتاز، والأمور تسير بشكل جيد وسيكون متواجدا على مقاعد البدلاء أمام الإنتاج".

لكن ماكليش لن يكون المسؤول الأول عن الأمور الفنية في المباراة بحسب ما صرح به رئيس النادي مرتضى منصور لقناة LTC.

وأوضح منصور "محمد صلاح سيكون المسؤول عن المباراة فنيا نظرا لأن ماكليش لم يحصل على فترة كافية لقيادة الفريق بعد".

وتابع "سيتعرف ماكليش على الفريق خلال الأيام المقبلة ويشاهد مباراة الإنتاج الحربي، بعدها سيبدأ في قيادة الزمالك خلال اللقاءات".

وسيبدأ ماكليش في تولي المهمة الفنية لمباريات الزمالك خلال مواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الأحد المقبل.