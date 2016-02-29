أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: مدرب الزمالك السابق سرب عقدا مزورا لمايوكا

Google+ Print
مرتضى: مدرب الزمالك السابق سرب عقدا مزورا لمايوكا مرتضى: مدرب الزمالك السابق سرب عقدا مزورا لمايوكا

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن المدرب السابق للفريق كان سببا في ظهور عقود "مزورة" على حد تعبيره تخص المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا مع القلعة البيضاء.

وجاء اتهام مرتضى منصور لـ"مدرب سابق في الزمالك" على حد تعبيره فيما يخص قضية عقد ظهر لمايوكا عبر صحيفة الوطن يقول إن النادي الأبيض دفع 300 ألف دولار لوكيل لاعبين إسرائيلي.

وصرح منصور عبر قناة LTC "كنت أشاهد حلقة للإعلامي عمرو عبد الحق في صدى البلد يتهم ميدو بتسريب عقد خاص بمايوكا، وهو عقد مزور يقولون إنه يحمل توقيع لي على أموال تم دفعها لإسرائيل".

وتابع "للأسف مدرب الزمالك السابق هو من سرب العقد. ابن النادي بالزور في رأيي".

وأضاف "كل يوم أوجه الشكر لحازم إمام لأنه رحل بهدوء واحترام".

وأردف "كل أبناء الزمالك يتولون المناصب ويرحلون ويعودون، هذه سنة الحياة كما حدث مع الجميع. عبد الحليم علي ومحمد صلاح كمثالين".

وأتم "لكن للأسف هناك أخرون يرحلون بصورة سيئة تسيء للكيان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع