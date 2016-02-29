حكاية في الجول – نادر السيد: هذا سبب استقبالنا هدف وحيد في 1998.. وقصة الجوهري والـ10 أمتار

يظل نادر السيد أحد الحراس التاريخيين لمنتخب مصر، حيث شارك في 6 لقاءات من ستة في كأس أمم إفريقيا عام 1998، التي تمر ذكراها الثامنة عشر اليوم.

وفي هذا الصدد، يحكي السيد ذكرياته مع البطولة التي لم تستقبل شباكه فيها سوى هدف وحيد.

"كانت فرحة غير متوقعة.. حققنا البطولة بعد غياب دام 12 عاما".

"العلاقة بين اللاعبين كانت رائعة، كانت بطولة صنعت جيلا وخلدت إنجازنا في التاريخ".

"وأعظم ما في الأمر أنها كانت تحت قيادة العظيم محمود الجوهري".

"قبل مباراة النهائي أمام جنوب إفريقيا، قال لنا (أمامكم 10 أمتار على إنهاء السباق، لم نحقق شيئا بعد)"

"استقبلنا هدف وحيد من مصطفى حجي في مباراة المغرب.. كانت مباراة تحصيل حاصل".

"أنا والدفاع كنا نلعب على قلب رجل واحد، كانت تربطني علاقة قوية بسمير كمونة وعبد الظاهر السقا ومحمد يوسف ومدحت عبد الهادي".

"كنا نتعامل بالعين وليس بالكلام".

"أصعب مباراة في البطولة كانت مباراة كوت ديفوار في دور الثمانية حيث تعادلنا 0-0 في المباراة وانتصرنا 5-4 في ركلات الترجيح".

"كوت ديفوار كانت في أفضل حالاتها، كانت مباراة البطولة بحق".