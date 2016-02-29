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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29/2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29/2/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:


>حياتك المهنية لا تسير أبدًا وفق الخطة الخاصة بك وأنت عاجز عن فهم السبب وراء الخلل الذى تعانيه منها، وأفضل علاج لهذه المشكلة هو أن تبدأ من جديد، وتعيد النظر فى مسيرتك المهنية وسيرتك الذاتية وتسيطر على حياتك المهنية بدلاً من أن تتركها للعشوائية.

على الصعيد العاطفي:


> تعيش حالة فريدة من نوعها على الصعيد العاطفي، والتفاهم بينك وبين شريكك مثير للإعجاب خاصة أنك تتعامل بمهارة وذكاء عاطفى شديد ولكن الأمور لن تستقر على هذا الوضع وسينشأ فى القريب وضعًا صعبًا يختبر مدى قوة العلاقة.

برج الحمل على الصعيد الصحي:


>تحتاج للحصول على جلسة للتدليك من أجل الحصول على الاسترخاء الذى تحتاجه بشكل ملح كما تحتاج لممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتعيد النظر فى لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>توقع انباء طيبة اليوم ومن المؤكد أن تجلب ابتسامة على شفتيك وقد تبكى من شدة الفرحة خاصة إذا وجدت نفسك محاطًا بالأهل والأصدقاء.
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مصر 365

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