أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج القوس الاثنين 29/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج القوس الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج القوس الاثنين 29/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:


>تسمع معلومات عن أحد الأشخاص الذى جمعك به مشروع مشترك منذ فترة، وتكتشف عن أن هناك عدد من القرارات العملية، يجب أن تتخذها حتى تتجنب تكرار ما حدث من هذا الشخص، وتجد مجموعة آراء داعمة لقراراتك من الأصدقاء المحيطين بك فى محيط العمل.
>على الصعيد العاطفى

لا يمكن أن تتخلى عن بعض صفاتك التى تميز شخصيتك من أبرزها القرارات المتسرعة، التى يتحكم فيها عنصر التفكير الجنونى، تواجه موقف مع شريك حياتك وتندم على رد فعلك،الذى سيتسبب لك فى كثير من المشكلات التى ستؤثر على شكل علاقتك بشريك حياتك، وستجد صعوبة فى إصلاح ما حدث.

القوس على الصعيد الصحى:


>بالرغم من معلوماتك الكثيرة عن الصحة، واهتمامك بهذا المجال، إلا أنك من الشخصيات التى لا تنفذ ما تقوله أو تقرأه خاصة إن تعلق بحالتها الصحية، فتترك دائمًا المشكلات حتى تتفاقم، وتظهر أثارها السلبية عليك، حاول أن تطبق ما تنصح به الأشخاص فى النواحى الصحية على نفسك أولاً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوم متقلب، حيث يكتشف إنه اخذ بعض القرارات الخاطئة والمتسرعة بسبب اندفاعه مع أحد الأشخاص الذى جمعتهم به مصالح عملية مشتركة، ثم يعود إلى صوابه ويحاول أن يتأنى فى مجموعة من المواقف حتى لا يأخذ قرارات يندم عليها، لكن يخونه ذلك فى الصعيد العاطفى، ويواجه مشكلة كبيرة مع شريك حياته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى