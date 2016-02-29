حظك اليوم برج القوس الاثنين 29/2/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

>تسمع معلومات عن أحد الأشخاص الذى جمعك به مشروع مشترك منذ فترة، وتكتشف عن أن هناك عدد من القرارات العملية، يجب أن تتخذها حتى تتجنب تكرار ما حدث من هذا الشخص، وتجد مجموعة آراء داعمة لقراراتك من الأصدقاء المحيطين بك فى محيط العمل.>على الصعيد العاطفى

لا يمكن أن تتخلى عن بعض صفاتك التى تميز شخصيتك من أبرزها القرارات المتسرعة، التى يتحكم فيها عنصر التفكير الجنونى، تواجه موقف مع شريك حياتك وتندم على رد فعلك،الذى سيتسبب لك فى كثير من المشكلات التى ستؤثر على شكل علاقتك بشريك حياتك، وستجد صعوبة فى إصلاح ما حدث.

القوس على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>بالرغم من معلوماتك الكثيرة عن الصحة، واهتمامك بهذا المجال، إلا أنك من الشخصيات التى لا تنفذ ما تقوله أو تقرأه خاصة إن تعلق بحالتها الصحية، فتترك دائمًا المشكلات حتى تتفاقم، وتظهر أثارها السلبية عليك، حاول أن تطبق ما تنصح به الأشخاص فى النواحى الصحية على نفسك أولاً.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس أن يعيش يوم متقلب، حيث يكتشف إنه اخذ بعض القرارات الخاطئة والمتسرعة بسبب اندفاعه مع أحد الأشخاص الذى جمعتهم به مصالح عملية مشتركة، ثم يعود إلى صوابه ويحاول أن يتأنى فى مجموعة من المواقف حتى لا يأخذ قرارات يندم عليها، لكن يخونه ذلك فى الصعيد العاطفى، ويواجه مشكلة كبيرة مع شريك حياته.