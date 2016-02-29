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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29/2/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29/2/2016

على الصعيد المهني:


>إذا راودك شعور بعدم الثقة فى قدراتك، وإمكانياتك، فى مجال عملك، هذا لا يعنى أبدًا أن إمكانياتك محدودة، ولكن هذا شعور قد يراودنا من وقت لآخر، تحتاج فقط للجلوس مع نفسك وكتابة ما يميزك وستجد الكثير، وستعود ثقتك بنفسك.

على الصعيد العاطفي:


>الشعور بالحب والاهتمام من قبل شريك حياتك، يجعلك مشرقاً وسعيداً طوال الوقت، وبوجوده إلى جانبك ومشاركتك له اهتماماته، ستستطيعان التغلب على أى معوقات.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:


>يجب عليك مراقبة نفسك والاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، فعليك الابتعاد عن الوجبات السريعة التى أصبحت تدمنها بشكل كبير، لذلك عليك الذهاب للمنزل وتناول وجبات غذائية صحية مع أسرتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>خروجك من القوقعة التى حاصرت نفسك بها، وتعرفك على أناس جديدة، سيكون لك الكثير من الصداقات، وهذا بدوره سيفتح لك الكثير من الطرق والفرص المناسبة.
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مصر 365

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