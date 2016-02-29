حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29/2/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>إذا راودك شعور بعدم الثقة فى قدراتك، وإمكانياتك، فى مجال عملك، هذا لا يعنى أبدًا أن إمكانياتك محدودة، ولكن هذا شعور قد يراودنا من وقت لآخر، تحتاج فقط للجلوس مع نفسك وكتابة ما يميزك وستجد الكثير، وستعود ثقتك بنفسك.>الشعور بالحب والاهتمام من قبل شريك حياتك، يجعلك مشرقاً وسعيداً طوال الوقت، وبوجوده إلى جانبك ومشاركتك له اهتماماته، ستستطيعان التغلب على أى معوقات.>يجب عليك مراقبة نفسك والاهتمام بصحتك أكثر من ذلك، فعليك الابتعاد عن الوجبات السريعة التى أصبحت تدمنها بشكل كبير، لذلك عليك الذهاب للمنزل وتناول وجبات غذائية صحية مع أسرتك.>خروجك من القوقعة التى حاصرت نفسك بها، وتعرفك على أناس جديدة، سيكون لك الكثير من الصداقات، وهذا بدوره سيفتح لك الكثير من الطرق والفرص المناسبة.