حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى
>مواليد برج العقرب لديهم شخصية مبتكرة وقيادية فى مجال العمل يحاولون دائما دفع عجلة العمل للأمام، فكرهم الجديد يجعلهم قادرين على فرض آرائهم على الآخرين فى ثوب أنيق من الأفكار الجريئة ذات المضمون الجذاب، لدى العقرب العديد من المهارات فى كل الأعمال التى يقوم بتقديمها، حاول أن تكون القائد المثالى لفريق عملك حتى يشعرو بالأمان عند العمل معك.
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>برج العقرب على الصعيد العاطفى
>ترى أن رأيك دائمًا على صواب ولا مجال أن يناقشك أحد وهذا ليس من الأمور الصائبة فأنت إنسان أفكارك قابلة للصواب أو الخطأ حاول أن تتقرب من الحبيب حتى لا تفقده فى أحد الأيام ووقتها ستكون ندمان على ما حدث، يجب أن يكون لديك أفكار جديدة تكون ملائم أن تحقق على أرض الواقع.