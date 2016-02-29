حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29/2/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى



>برج العقرب على الصعيد العاطفى

على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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>مواليد برج العقرب لديهم شخصية مبتكرة وقيادية فى مجال العمل يحاولون دائما دفع عجلة العمل للأمام، فكرهم الجديد يجعلهم قادرين على فرض آرائهم على الآخرين فى ثوب أنيق من الأفكار الجريئة ذات المضمون الجذاب، لدى العقرب العديد من المهارات فى كل الأعمال التى يقوم بتقديمها، حاول أن تكون القائد المثالى لفريق عملك حتى يشعرو بالأمان عند العمل معك.>ترى أن رأيك دائمًا على صواب ولا مجال أن يناقشك أحد وهذا ليس من الأمور الصائبة فأنت إنسان أفكارك قابلة للصواب أو الخطأ حاول أن تتقرب من الحبيب حتى لا تفقده فى أحد الأيام ووقتها ستكون ندمان على ما حدث، يجب أن يكون لديك أفكار جديدة تكون ملائم أن تحقق على أرض الواقع.تحاول هذه الأيام أن تقوم بعمل نظام غذائى حتى تفقد الكيلوجرامات التى اكتسبتها فى الفترة السابقة، الزيادة فى الوزن تؤثر على صحتك، لا تكن مهملا وكسولا وعليك أن تواظب على فقدان الوزن حتى تصل إلى الوزن المثالى.فى الفترة المقبلة سوف صادف العديد من الأخبار والأحداث السعيدة التى ستؤثر بشكل إيجابى على مسار حياتك، كن من المتفائلين حتى تنال كل ما تحلم به فى حياتك فأنت إنسان تستحق الكثير من الخير والسعادة.