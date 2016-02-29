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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29/2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29/2/2016

على الصعيد المهنى


>مواليد برج العقرب لديهم شخصية مبتكرة وقيادية فى مجال العمل يحاولون دائما دفع عجلة العمل للأمام، فكرهم الجديد يجعلهم قادرين على فرض آرائهم على الآخرين فى ثوب أنيق من الأفكار الجريئة ذات المضمون الجذاب، لدى العقرب العديد من المهارات فى كل الأعمال التى يقوم بتقديمها، حاول أن تكون القائد المثالى لفريق عملك حتى يشعرو بالأمان عند العمل معك.
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>برج العقرب على الصعيد العاطفى


>ترى أن رأيك دائمًا على صواب ولا مجال أن يناقشك أحد وهذا ليس من الأمور الصائبة فأنت إنسان أفكارك قابلة للصواب أو الخطأ حاول أن تتقرب من الحبيب حتى لا تفقده فى أحد الأيام ووقتها ستكون ندمان على ما حدث، يجب أن يكون لديك أفكار جديدة تكون ملائم أن تحقق على أرض الواقع.

على الصعيد الصحى
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تحاول هذه الأيام أن تقوم بعمل نظام غذائى حتى تفقد الكيلوجرامات التى اكتسبتها فى الفترة السابقة، الزيادة فى الوزن تؤثر على صحتك، لا تكن مهملا وكسولا وعليك أن تواظب على فقدان الوزن حتى تصل إلى الوزن المثالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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فى الفترة المقبلة سوف صادف العديد من الأخبار والأحداث السعيدة التى ستؤثر بشكل إيجابى على مسار حياتك، كن من المتفائلين حتى تنال كل ما تحلم به فى حياتك فأنت إنسان تستحق الكثير من الخير والسعادة.

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مصر 365

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