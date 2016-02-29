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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29/2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29/2/2016

على الصعيد المهني:
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مهاراتك لا يتم تقدريها بالشكل المطلوب فى محيط عملك مما يسبب لك العديد من الإحباطات، حاول أن تتعلم مهارات جديدة أو تنمى من مهاراتك الحالية قليلا حتى تستطيع أن تكون على قدم المساواة مع منافسيك.
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>على الصعيد العاطفي


>ربما تنزعج هذه الأيام من بعض التصرفات التى يقوم بها الشريك، حاول التعامل مع الأمر بهدوء، ضغوط الحياة تؤثر قليلاً على سلوكك وتجعلك أكثر حدة حاول السيطرة على الأمر حتى لا تحدث مشاكل جانبية لا حاجة لها.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>يوم مناسب للاسترخاء قليلا فقد تعرضت لإجهاد بدنى ونفسى كبير فى الفترة السابقة حاول ألا تهمل الأمر حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبى على صحتك فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت


>تشعر بروح المغامرة اليوم، وتذهب فى طريق القضاء على كل العقبات التى عكرت صوف حياتك فى الفترة السابقة، الحظ يحالفك عزيزى الحوت ولا شىء سيعيق تقدمك، سوف تحصد النجاح بدون أى مشاكل.

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مصر 365

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