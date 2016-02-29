حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29/2/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

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>على الصعيد العاطفي

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

مهاراتك لا يتم تقدريها بالشكل المطلوب فى محيط عملك مما يسبب لك العديد من الإحباطات، حاول أن تتعلم مهارات جديدة أو تنمى من مهاراتك الحالية قليلا حتى تستطيع أن تكون على قدم المساواة مع منافسيك.>ربما تنزعج هذه الأيام من بعض التصرفات التى يقوم بها الشريك، حاول التعامل مع الأمر بهدوء، ضغوط الحياة تؤثر قليلاً على سلوكك وتجعلك أكثر حدة حاول السيطرة على الأمر حتى لا تحدث مشاكل جانبية لا حاجة لها.>يوم مناسب للاسترخاء قليلا فقد تعرضت لإجهاد بدنى ونفسى كبير فى الفترة السابقة حاول ألا تهمل الأمر حتى لا ينعكس ذلك بشكل سلبى على صحتك فى الفترة المقبلة.>تشعر بروح المغامرة اليوم، وتذهب فى طريق القضاء على كل العقبات التى عكرت صوف حياتك فى الفترة السابقة، الحظ يحالفك عزيزى الحوت ولا شىء سيعيق تقدمك، سوف تحصد النجاح بدون أى مشاكل.