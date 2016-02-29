حظك اليوم برج الجدى الاثنين 29/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:

>عندما تنجز شيئاً عظيماً فى عملك لكى تكافئ نفسك، فحتى تستطيع مواصلة مسيرتك المهنية، عليك دوماً إشعار نفسك بالإنجاز، ومكافأتها، ولا تنتظر مكافأة من الآخرين. على الصعيد العاطفي

>عندما ترتبط بشخص ما، حاول أن توازن بين عقلك وقلبك، فسيرك وراء عاطفتك فقط، سيكلفك الكثير، ولكن عندما تحقق هذا التوازن، ستسير الأمور بشكل أفضل. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> العمل بجد واجتهاد أمر رائع بالطبع، ولكن كى تتمكن من مواصلى العمل بجدية كهذه، عليك أن تهتم بصحتك بشكل أكبر، فعليك ممارسة الرياضة، وشرب المياه، وممارسة التأمل يومياً ولو لدقائق فقط. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يجب أن تفكر فى كلماتك قبل أن تنطقها، فالكلمة تكلف صاحبها الكثير إن لم تكن فى موضعها، لذلك عليك أن تزن الكلام قبل قوله، حتى لا تخسر أحد.

شبكةعيونالإخبارية

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