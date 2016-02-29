أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 29/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 29/2/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>عندما تنجز شيئاً عظيماً فى عملك لكى تكافئ نفسك، فحتى تستطيع مواصلة مسيرتك المهنية، عليك دوماً إشعار نفسك بالإنجاز، ومكافأتها، ولا تنتظر مكافأة من الآخرين.

على الصعيد العاطفي


>عندما ترتبط بشخص ما، حاول أن توازن بين عقلك وقلبك، فسيرك وراء عاطفتك فقط، سيكلفك الكثير، ولكن عندما تحقق هذا التوازن، ستسير الأمور بشكل أفضل.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
>

العمل بجد واجتهاد أمر رائع بالطبع، ولكن كى تتمكن من مواصلى العمل بجدية كهذه، عليك أن تهتم بصحتك بشكل أكبر، فعليك ممارسة الرياضة، وشرب المياه، وممارسة التأمل يومياً ولو لدقائق فقط.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>يجب أن تفكر فى كلماتك قبل أن تنطقها، فالكلمة تكلف صاحبها الكثير إن لم تكن فى موضعها، لذلك عليك أن تزن الكلام قبل قوله، حتى لا تخسر أحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى