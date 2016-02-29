حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29/2/2016

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

> على أبناء هذا البرج أن يتفاءلوا بكل ما هو أت، فالأخبار السعيدة ستلحق بهم والحظ سيدق أبوابهم خاصة بالنسبة المستوى العملى، وسيحصدون المكاسب المادية العملاقة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد. حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

>على الرغم من المكاسب المادية التى ستأتى لهم والترقيات التى ربما يحصدونها فى هذه الأيام القليلة إن لم يكون فى هذا اليوم، إلا أن الحب سيشكل عائقًا فى حياتهم ولا يستطيعون تخطى بعض المشاكل مع شريك حياتهم وربما الانفصال يكون النهاية الحتمية لهذه القصة المعقدة. حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

>استشارة الطبيب ضرورية جدا بالنسبة لأبناء هذا البرج فى هذه الأيام حتى لا نقع فى مشكلة كبيرة. توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

شبكةعيونالإخبارية

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