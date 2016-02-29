أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29/2/2016

حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:
>

على أبناء هذا البرج أن يتفاءلوا بكل ما هو أت، فالأخبار السعيدة ستلحق بهم والحظ سيدق أبوابهم خاصة بالنسبة المستوى العملى، وسيحصدون المكاسب المادية العملاقة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:


>على الرغم من المكاسب المادية التى ستأتى لهم والترقيات التى ربما يحصدونها فى هذه الأيام القليلة إن لم يكون فى هذا اليوم، إلا أن الحب سيشكل عائقًا فى حياتهم ولا يستطيعون تخطى بعض المشاكل مع شريك حياتهم وربما الانفصال يكون النهاية الحتمية لهذه القصة المعقدة.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:


>استشارة الطبيب ضرورية جدا بالنسبة لأبناء هذا البرج فى هذه الأيام حتى لا نقع فى مشكلة كبيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>سيتعرض أبناء هذا البرج إلى بعض المشاكل التى ستؤرقهم فى بداية العام، لكن مع الوقت سيذوب كل هذا وسيعودون على حالتهم الطبيعية، لكن حياتهم الصحية وحالتهم النفسية ستكون أفضل وسيتخلصون من بعض المشاكل التى واجهتهم من قبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى