حظك اليوم برج الأسد الاثنين 29/2/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى

>يتمتع مواليد برج الأسد بالقدرة الفائقة على تحمل المسئولية فى محيط العمل يرون أن القدرة على المقاومة تجعلها يكتسبون مهارات أكثر فى كل مرحلة عملية يمرون بها، لديهم أولويات ويسعون لتحقيقها بكل اجتهاد ومثابرة على العمل، يستطيعون القيادة بحكمة كبيرة ولا يتخلون على أحلامهم بسهولة مهما تكون العقبات، العمل معهم يعتبر مغامرة ناجحة فهم يستطيعون تجاوز مشاكلهم بسهولة كبيرة .

> برج الأسد على الصعيد العاطفى

>يلوح فى الأفق حب جديد حاول أن تختبر مشاعرك حتى تحكم بالبقاء فى التجربة أم عليك الانسحاب، حتى لا تكرر تجربة غير ناجحة لا تترد فى اتخاذ القرار حتى لا يسبب لك مشاكل على الصعيد العاطفى، لا تجعل الماضى يؤثر عليك فى حياتك فأنت إنسان تحتفظ بكثير من المشاعر السلبية جراء قصص عاطفية فى حياتك، لا تتعجل الأمور فأنت انسان صبور . على الصعيد الصحى

>تعرضت مؤخرا لوعكة صحية أثرت عليك بشدة، عليك توخى الحذر فى الفترة القادمة حتى لا يكون لها توابع تجعلك فى حالة غير جيدة، لا تترد فى أخذ وقت ليكون بمثابة أجازة من الأعمال والضغوط العصبية لتحاول مراعاة صحتك، والتقاط الأنفاس. توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>أنت إنسان يعمل من أجل الجميع ولذلك عليك أن تدخر بعض الأموال لمستقبلك، الكرم شيء جميل ولكن يجب أن يكون لديك مخطط واضح نحو نفقاتك، تحاول أن تتغلب على مشاكل العمل وهذا من الأمور التى تتحلى بها فى شخصيتك.

شبكةعيونالإخبارية

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