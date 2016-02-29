حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29/2/2016

حظك اليوم لبرج الميزان:

>على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:



>على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

للأسف يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل فى العمل، وذلك بسبب اكتشاف بعض زملاء العمل على حقيقتهم، واكتشاف الخديعة وأنهم لم يجيدوا الحكم عليهم من البداية، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر دقة فى انتقاء الأصدقاء والزملاء فى الفترة المقبلة.>الحب هو طوق النجاة والعامل الرئيسى الذى سيخفف عنهم ألامهم وسيجعلهم يتخطون هذه المرحلة العصيبة المليئة بالمشكلات خاصة فى مجال العمل، لذلك يجب أن يتمسكوا بهذه العلاقة التى سيستطيعون من خلالها أن يغيروا أوضاعهم.>إذا شعروا ببعض المشاكل الصحية يجب أن يذهبوا إلى الطبيب دون تردد مهما كان الأمر بسيطا، حتى لا تتضاعف الأمور فيما بعد.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.