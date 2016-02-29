أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29/2/2016

لبرج الميزان:
>على الصعيد المهني:
>

للأسف يعانى أبناء هذا البرج من المزيد من المشاكل فى العمل، وذلك بسبب اكتشاف بعض زملاء العمل على حقيقتهم، واكتشاف الخديعة وأنهم لم يجيدوا الحكم عليهم من البداية، لذلك حاولوا أن تكونوا أكثر دقة فى انتقاء الأصدقاء والزملاء فى الفترة المقبلة.

على الصعيد العاطفي:


>الحب هو طوق النجاة والعامل الرئيسى الذى سيخفف عنهم ألامهم وسيجعلهم يتخطون هذه المرحلة العصيبة المليئة بالمشكلات خاصة فى مجال العمل، لذلك يجب أن يتمسكوا بهذه العلاقة التى سيستطيعون من خلالها أن يغيروا أوضاعهم.
>


>على الصعيد الصحي:


>إذا شعروا ببعض المشاكل الصحية يجب أن يذهبوا إلى الطبيب دون تردد مهما كان الأمر بسيطا، حتى لا تتضاعف الأمور فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى