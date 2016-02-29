أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور الاثنين 29/2/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الاثنين 29/2/2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 29/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:
>

تتلقى مفاجأة غير متوقعة اليوم، فقد كنت على قد المسئولية الفترة السابقة من ناحية العمل وحان الوقت لتدليل نفسك وحصد ثمار تعبك، من الممكن أن تحصل على مكافأة مالية كنت تنتظرها من فترة طويلة.

على الصعيد العاطفي:
>

أنت معجب بأحد الاشخاص منذ فترة طويلة ولكن ينقصك الجرأة لمصارحته بمشاعرك، عزيزى الثور لا وقت لتضيعه استجمع شجاعتك وعبر عن مشاعرك حتى لا تندم بعد فوات الأوان.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>

من الممكن أن تستغل وقت فراغك فى المشاركة ببعض الأنشطة الرياضية أنت فى حاجة كبيرة لهذا ليس فقط على صعيد صحتك الجسدية ولكن أيضًا النفسية، من الممكن أن تتعرض لبعض مشاكل الجهاز الهضمى اليوم لا تتردد فى استشارة الطبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>

أجواء مناسبة للسفر والاسترخاء، قد تلتقى صداقات قديمة تعيد لديك الحنين للماضى، كن حذرًا اليوم فى ما تقوله وفى ردود أفعالك حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى