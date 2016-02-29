حظك اليوم برج الثور الاثنين 29/2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> تتلقى مفاجأة غير متوقعة اليوم، فقد كنت على قد المسئولية الفترة السابقة من ناحية العمل وحان الوقت لتدليل نفسك وحصد ثمار تعبك، من الممكن أن تحصل على مكافأة مالية كنت تنتظرها من فترة طويلة. على الصعيد العاطفي:

> أنت معجب بأحد الاشخاص منذ فترة طويلة ولكن ينقصك الجرأة لمصارحته بمشاعرك، عزيزى الثور لا وقت لتضيعه استجمع شجاعتك وعبر عن مشاعرك حتى لا تندم بعد فوات الأوان. برج الثور على الصعيد الصحي:

> من الممكن أن تستغل وقت فراغك فى المشاركة ببعض الأنشطة الرياضية أنت فى حاجة كبيرة لهذا ليس فقط على صعيد صحتك الجسدية ولكن أيضًا النفسية، من الممكن أن تتعرض لبعض مشاكل الجهاز الهضمى اليوم لا تتردد فى استشارة الطبيب. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> أجواء مناسبة للسفر والاسترخاء، قد تلتقى صداقات قديمة تعيد لديك الحنين للماضى، كن حذرًا اليوم فى ما تقوله وفى ردود أفعالك حتى لا تقع فى مشاكل أنت فى غنى عنها.

شبكةعيونالإخبارية

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